O diploma que prevê a nacionalização do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP) esteve pouco tempo em Belém. Aprovado em conselho de ministros na quinta-feira, promulgado este domingo pelo Presidente da República.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa explica que decidiu promulgar o diploma tendo em conta "a importância estratégica de um sistema de comunicações de emergência seguro, confiável e eficaz, mesmo nas situações mais adversas, bem como a urgência de uma tomada de decisão e a preocupação de evitar processos alternativos mais longos e aleatórios".

Na mesma nota, o Presidente da República sublinha "as acrescidas responsabilidades do Governo, a partir de agora, na direção e orientação de uma entidade que terá capitais inteiramente públicos".

O diploma aprovado pelo Governo e agora promulgado pelo Presidente da República "transfere integralmente para a esfera pública" as funções relacionadas com a gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede SIRESP, e também a estrutura empresarial.

Contudo, só depois da época mais crítica para os incêndios é que o Estado assumirá a totalidade da SIRESP, a empresa que gere a rede de segurança e emergência do Estado.





Segundo anunciou o Governo esta quinta-feira, 13 de junho, o Conselho de Ministros aprovou a compra, por 7 milhões de euros, da posição ainda não detida pelo Estado na SIRESP. Comprará as ações detidas pela Altice (52,1% do capital) e pela Motorola (14,9%). Através da PArvalorem o Estado detém os restantes 33%

O secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, explicou que a transferência de propriedade será feita a 1 de dezembro de 2019, assegurando o Governo, no entanto, que será, desde já, no entanto, reforçada "a intervenção do Estado na condução executiva da sociedade SIRESP, SA".

Este domingo o ministro da Administração Interna que os portugueses "podem confiar" no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), destacando o "investimento significativo" feito depois dos incêndios de 2017.