Marinha britânica reporta explosões no Mar Vermelho

A agência da Marinha britânica que acompanha a atividade no Mar Vermelho reportou nesta terça-feira duas explosões ao largo do Iémen após o avistamento de mísseis e de aeronaves não tripuladas, avança a Reuters.

Segundo as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) foram observadas duas aeronaves não tripuladas antes da ocorrência de duas explosões em local próximo de uma embarcação que se encontrava no mar a mais de 90 quilómetros para oeste da cidade de Hodeida, na costa do Iémen.

Noutro incidente reportado, foram avistados mísseis e ouvida uma explosão em área próxima de uma embarcação a mais de 110 quilómetros da mesma cidade, havendo ainda relato de mais uma explosão junto dessa mesma embarcação.

A Reuters escreve que não é claro que as explosões detetadas envolvam uma mesma embarcação ou embarcações diferentes, não tendo também sido divulgados detalhes sobre origem ou destino dos navios. Foi referido apenas que a tripulação e embarcações se encontram a salvo.

A agência da Marinha britânica também não informou sobre a origem dos drones ou mísseis avistados, não havendo revindicação de responsabilidade pelos incidentes.

Estes incidentes, é referido, ocorrem após os Estados Unidos terem anunciado, na passada semana, a constituição de uma iniciativa multinacional para a segurança na zona em resposta aos ataques que, desde outubro, vêm sendo conduzidos por rebeldes houthis.

Estas milícias, apoiadas pelo Irão, declararam apoio ao Hamas e anunciaram que levariam a cabo ataques contra embarcações dirigidas a Israel na sequência do cerco e ataques conduzido pelas forças israelitas em Gaza.

Várias companhias de navegação, e também a petrolífera BP, desviaram desde então as respetivas rotas de transporte do Mar Vermelho.