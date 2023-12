Maersk volta a interromper tráfego pelo Mar Vermelho após novo ataque

Leia Também Aliados dos EUA relutantes sobre "task-force" para proteger Mar Vermelho

Um navio da companhia dinamarquesa Maersk sofreu um novo ataque no Mar Vermelho, no sábado, por parte das milícias houthis. O ataque levou a empresa a voltar a, de acordo com a agência de notícias Reuters.Segundo a Maersk, a equipa a bordo do navio atacado está a salvo, a embarcação não sofreu danos graves e manteve a sua rota. Militares norte-americanos com a ajuda de helicópteros da marinha dos EUA conseguiram afundar três dos quatro barcos pequenos utilizados pelos militantes para atacar o navio da Maersk.As grandes empresas de transporte marítimo retomaram as operações , há menos de uma semana, através da rota do Mar Vermelho e do Golfo de Adén, que está sob controlo do movimento político-religioso houthi, do Iémen. Para esta decisão contribuiu uma iniciativa de segurança multinacional, liderada pelos Estados Unidos.Em causa estão ataques das milícias houthis do Iémen, que têm como alvos navios que passem pelo Mar Vermelho para mostrar o seu apoio ao grupo islâmico Hamas, que luta em Gaza contra Israel.Cerca de 30% do comércio mundial de contentores passa pelo Canal do Suez. Esta é uma importante rota particularmente para o transporte de crude e combustíveis da região do Golfo em direção ao Mediterrâneo, seja através do Canal do Suez, ou do oleoduto SUMED – que vai do mar Vermelho até ao Mediterrâneo, atravessando o Egito.