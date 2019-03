May pede adiamento do Brexit até 30 de junho, mas Bruxelas quer prazo mais longo

O processo do Brexit assume cada vez mais contornos de novela e o desenrolar do enredo antecipa um desfecho infeliz. A primeira-ministra do Reino Unido formalizou o pedido de adiamento da saída da UE até 30 de junho, contudo Bruxelas parece discordar de tão curto período temporal.