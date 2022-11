Medina quer gastar menos este ano do que previu

Mesmo com os apoios às famílias, as Finanças reviram as suas contas e esperam agora executar menos despesa pública este ano do que previam em abril, sobretudo pelo lado do investimento. Até ao final de setembro, despesa estava quase estagnada.

Medina quer gastar menos este ano do que previu









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Medina quer gastar menos este ano do que previu O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar