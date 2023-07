Menos 50 mil desempregados inscritos em junho em Espanha

Leia Também Inflação em Espanha abranda para 1,9% e marca um mínimo de mais de dois anos

O número de inscritos em centros de desemprego em Espanha diminuiu em 50.268 em junho, para 2,6 milhões de pessoas, o valor mais baixo desde 2008, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.Em paralelo, o mercado de trabalho em Espanha criou novos 54.541 empregos no mês passado, com o número de trabalhadores inscritos na Segurança Social a alcançar os 20,8 milhões, um recorde no país.Comparando com junho do ano passado, a Segurança Social espanhola tem mais 521.610 inscritos este ano.Este é o quarto mês consecutivo de diminuição dos inscritos em centros de desemprego em Espanha e aumento de trabalhadores a descontar para a Segurança Social.Segundo os dados, em junho, todos os setores da economia espanhola contribuíram para a diminuição dos desempregados inscritos, exceto a agricultura, onde há mais 220 pessoas agora nos centros de emprego.Foi no setor dos serviços, coincidindo com o arranque da época alta do turismo, que mais diminuiu o número de desempregados inscritos (menos 42.133), seguindo-se a construção (menos 1.688).Por outro lado, o número de pessoas inscritas que procuravam o primeiro emprego diminuiu em 1.779.Segundo as estatísticas europeias oficiais mais recentes, relativas a maio, Espanha tem das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia (12,7%).