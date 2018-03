Ministra do Mar espera ok ambiental em Maio para novo terminal de Sines

Ana Paula Vitorino garantiu no Parlamento concurso para a construção do terminal Vasco da Gama avançará imediatamente após a declaração ambiental. A ministra garantiu ainda que a conclusão da negociação para a expansão do terminal XXI está prevista para o primeiro semestre deste ano.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta terça-feira, 20 de Março, no Parlamento esperar que a declaração de impacte ambiental (DIA) para o novo terminal de contentores no porto de Sines (terminal Vasco da Gama) seja emitida no próximo mês de Maio.





A responsável garantiu que em curso está a elaboração de todos os documentos do concurso – programa e caderno de encargos – "para que assim que seja emitida a DIA imediatamente seja lançado o concurso".