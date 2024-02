Morreu principal opositor russo Alexei Navalny, diz agência Interfax

UE acusa Rússia da morte de Alexei Navalny e faz escalar tensão com Kremlin

O mais importante líder da oposição russa na última década,, citando fontes da administração local. Desde 2021 que Navalny estava preso na remota região do Ártico. Visto como o maior opositor do Kremlin, Navalny foi condenado a uma pena de 19 anos de prisão por crimes políticos, que estava a cumprir na prisão de alta segurança IK-3 em Kharp, a cerca de 1.900 quilómetros de Moscovo.Por seu lado, a Reuters avança a mesma notícia citando um comunicado publicado no site do Serviço Penal Federal do Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets, onde Navalny cumpria pena. Segundo o documento,De acordo com o comunicado, a equipa médica foi chamada, mas não conseguiu salvar Navalny. "Os médicos declararam o prisioneiro morto. A causa da morte está a ser estabelecida", refere o documento. De acordo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o Presidente russo Vladimir Putin já informado sobre a morte de Navalny. "Foi relatado ao presidente", disse Peskov aos jornalistas, acrescentando que "caberá aos médicos esclarecer" a causa da morte.O advogado de Navalny, Leonid Solovyov, disse para já aos meios de comunicação russos que não fará comentários. De acordo com a Al Jazeera, Solovyov está já a caminho da colónia penal IK-3. Por seu lado,"A prisão está a anunciar a morte de Navalny, mas ainda não temos qualquer confirmação", escreveu.Em 2020, o opositor de Putin sobreviveu a uma tentativa de envenamento. O Kremlin negou ter tentado matá-lo e disse não haver provas de que tenha sido, de facto, envenenado.Em reação às notícias da morte do opositor russo, a União Europeia rapidamente veio responsabilizar a Rússia pela morte de Navalny, disse o presidente do Conselho da UE, Charles Michel. "Alexei Navalny lutou pelos valores da liberdade e da democracia", disse Michel numa publicação na rede social X, reportou a Al Jazeera."Pelos seus ideiais, ele fez o sacrifício final. A UE considera o regime russo o único responsável por esta morte trágica".A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, escreveu na mesma rede social que "o mundo perdeu um lutador cuja coragem ecoará através de gerações". "Estou horrorizada com a morte do laureado com o Prémio Sakharov, Alexei Navalny. A Rússia tirou-lhe a liberdade e a vida, mas não a dignidade. A sua luta pela democracia continua viva".Já a Alemanha, pela voz do chanceler Olaf Scholz, disse que o opositor "pagou pela sua coragem, com a vida", condenando a sua morte. O governante recordou as ocasiões em que conversou com Navalny sobre os motivos que o levaram a regressar à Rússia depois de recuperar, em Berlim, de uma tentativa de envenenamento. "Ele agora pagou por essa coragem com a vida", disse Scholz.Por seu lado, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Stephane Sejourne, disse também na rede social X que "Alexei Navalny pagou com a vida pela sua resistência a um sistema de opressão". "A sua morte numa colónia penal lembra-nos a realidade do regime de Vladimir Putin", disse Sejourne, expressando condolências à família de Navalny e ao povo russo.Já o Presidente da Letónia não hesitou em dizer que Navalny foi "brutalmente assassinado pelo Kremlin". "É um facto e é algo que devemos saber sobre a verdadeira natureza do atual regime da Rússia", disse o presidente Edgars Rinkevics na rede social X.