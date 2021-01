Musk ultrapassa Bezos e é agora o mais rico do mundo

Elon Musk, o empreendedor norte-americano que fundou empresas como a Tesla e a SpaceX, é agora a pessoa mais rica do planeta, segundo o Índice de Multimilionários da Bloomberg.

A escalada de 4,8% das ações da Tesla na sessão desta quinta-feira fez com que Musk superasse a fortuna do fundador da Amazon, Jeff Bezos, refere a Bloomberg, cujo ranking lista das 500 pessoas mais abastadas do mundo.

O engenheiro nascido na África do Sul tinha uma fortuna avaliada em 188,5 mil milhões de dólares às 10:15 da manhã em Nova Iorque (15:15 em Lisboa) – ou seja, 1,5 mil milhões superior ao património de Bezos, que se mantinha no topo da lista desde outubro de 2017.

Na qualidade de CEO da Space Exploration Technologies Corp – a SpaceX –, Musk é também um rival de Bezos, que detém a Blue Origin, na corrida do setor privado ao espaço.





Os últimos 12 meses foram de um salto extraordinário para Musk, sublinha a Bloomberg, já que nesse período a sua fortuna aumentou em mais de 150 mil milhões de dólares – sendo talvez a mais rápida criação de riqueza na história.

A impulsionar este património esteve a forte escalada da Tesla, que em 2020 disparou 743% em bolsa devido, nomeadamente, aos seus lucros consistentes e à inclusão em dezembro no índice S&P 500 (estava cotada apenas no Nasdaq).





Ainda assim, a Bloomberg aponta um factor que pesou nesta viragem no pódio dos mais ricos: o divórcio de Bezos e a sua filantropia.

Em 2020, Jeff Bezos cedeu cerca de 25% da sua posição na Amazon à agora ex-mulher, Mackenzie Scott, e, no âmbito do seu projecto filantrópico, doou ações no valor de 680 milhões de dólares em novembro. Se assim não fosse, continuaria a ser o mais rico do mundo.





Novos milionários com aposta na Tesla

O sucesso da Tesla tem também contribuído para enriquecer quem decidiu apostar na fabricante norte-americana de veículos elétricos.

A Businessweek dá o exemplo de Brandon Smith, um homem de 32 anos que investiu na Tesla o que tinha e que é agora milionário. Investiu 10.000 dólares em 2017 e essa posição acionista vale agora em torno de um milhão de dólares.





Elon Musk, now the richest person in the world, has made millionaires out of Tesla's most loyal fans. Meet one of them https://t.co/ROalpijR4Q pic.twitter.com/FlPlv54nxS — Businessweek (@BW) January 7, 2021





(notícia atualizada às 19:02)