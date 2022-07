Na arbitragem contra o Fisco, designar o árbitro compensa

Os contribuintes que, tendo recorrido à arbitragem, optem por nomear um dos árbitros podem contar com uma maior probabilidade de saírem vencedores. Esta forma privada de dirimir litígios com o Fisco, que decorre no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) é muito mais rápida do que o recurso aos Tribunais Administrativos e fiscais (TAF), – em menos de um ano o processo está concluído – e, no geral, as decisões sã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...