Navio grego atingido por míssil em novo ataque no Mar Vermelho

Um navio de um armador grego e com bandeira de Malta foi atingido por um míssil nesta terça-feira, 16 de janeiro, ao dirigir-se para o norte do Mar Vermelho, anunciou a empresa britânica de segurança marítima Ambrey.

O navio seguia do Vietname em direção a Israel com 24 tripulantes, e encontrava-se a cerca de 76 milhas náuticas a noroeste do porto de Saleef, no Mar Vermelho.

No entanto, quando foi atacado, estava vazio, não havendo registo de feridos - "apenas danos materiais", afirmou uma fonte grega. Crê-se que este seja o terceiro incidente em 24 horas que envolve o "Zografia", nome da embarcação.

O ataque ocorreu no mesmo momento em que os militares norte-americanos anunciaram a apreensão de armas de um navio perto da costa do Iémen, alegadamente fornecidas pelo Irão com destino aos houthis.

Os houthis ameaçaram expandir o leque de alvos de ataques no Mar Vermelho, que desde novembro afetam o comércio internacional, passando a incluir navios dos Estados Unidos. Além de perturbar as cadeias de abastecimento, há receio de que os ataques dificultem os decisores políticos no controlo da inflação.



Na passada quinta-feira, 11 de janeiro, os EUA e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra posições dos rebeldes houthis (que são apoiados pelo Irão) no Iémen, numa escalada das tensões na região do Mar Vermelho.





O mar das "águas perigosas" liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo através do Canal do Suez, mas várias companhias marítimas estão agora a percorrer o Cabo da Boa Esperança para chegar à Europa de forma segura, apesar de o trajeto ser maior.



*Texto editado por Carla Pedro