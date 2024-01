Gás natural em fuga do Mar Vermelho

A artéria comercial mais importante do mundo continua muito arriscada para navegação. O conflito no Mar Vermelho escala à medida que a interrupção da rota comercial se estende ao setor energético, após os ataques liderados pelos Estados Unidos contra os houthis.





O QatarEnergy, segundo maior exportador mundial de gás natural, suspendeu a navegação pelo Mar Vermelho, ao reter pelo menos quatro navios-tanque de GNL, disse uma fonte à Reuters.



Além destes, seis empresas petrolíferas também se afastaram da chamada "zona de perigo" e percorrem mais quilómetros ao longo de África para evitar o Mar Vermelho.

Os rebeldes, que dizem estar a agir em solidariedade com os palestinianos, têm aumentado os ataques a navios desde o final do ano. O último ocorreu esta segunda-feira a um navio dos Estados Unidos, que foi atingido por um míssil perto do porto de Aden, no Iémen. O ataque causou um incêndio no porão do navio, mas não causou feridos, segundo a empresa britânica de segurança marítima Ambrey.



*Texto editado por Cláudia Arsénio