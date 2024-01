Shell suspende navegação no Mar Vermelho

O número de empresas a tomar a decisão de evitar a rota do Mar Vermelho continua a crescer. Desta vez, a petrolífera britânica Shell anunciou esta terça-feira, 16 de janeiro, suspender todos os embarques por esta rota marítima por tempo indefinido, avança o Wall Street Journal.

O receio de uma nova escalada de ataques entre os rebeldes houthis e as milícias ocidentais ao longo do Mar Vermelho põe em causa a segurança das tripulações dos navios comerciais da Shell, que quer evitar o desencadeamento de um "derrame massivo" na região.

Em dezembro do ano passado, um navio fretado pela Shell que transportava combustível de aviação indiano foi alvo de ataque por um drone e "assediado" por pequenas embarcações do grupo de rebeldes, segundo as autoridades marítimas. A empresa não quis comentar sobre a suspensão da navegação e o ataque.

A Shell junta-se a outras grandes transportadoras que evitam fazer a travessia pelo Mar Vermelho. No mês passado, a rival BP já tinha tomado a mesma decisão, assim como a QatarEnergy o anunciou esta semana. Com receio de ser apanhado no conflito, o país do Golfo suspendeu o uso da rota para as exportações de gás natural.



Também a gigante Maersk decidiu no mês passado que a zona era demasiado perigosa para circulação. No entanto, a Reuters noticiou esta terça-feira que a empresa enviou dois navios porta-contentores pelo Mar Vermelho, com mercadorias para os militares dos Estados Unidos.

Maior transportadora do Japão foge da "zona perigosa"





A japonesa Nippon Yusen (NYK) seguiu os passos de outras companhias de transporte e interrompeu o trânsito de navios pelo Mar Vermelho, anunciou esta terça-feira, 16 de janeiro. A frota da empresa foi aconselhada a "esperar em águas seguras" por alguma decisão de nova rota a seguir.





Com sede em Tóquio, a NYK opera 818 navios em quase 60 países e é conhecida por fazer o transporte de automóveis e máquinas pesadas de construção. A empresa tem capacidade para 660 mil carros - o que representa 17% da capacidade mundial da frota de transporte de automóveis.





Duas outras transportadoras do Japão (a Mitsui O.S.K. Lines e a Kawasaki Kisen Kaisha) seguiram a mesma diretiva da NYK, informou o diário de negócios japonês Nikkei.

12% do comércio marítimo de petróleo passa pelo Mar Vermelho

Um navio com a bandeira de Malta foi esta terça-feira atingido por um míssil enquanto transitava em direção ao norte do mar de "águas perigosas", anunciou a empresa britânica de segurança marítima Ambrey.

Este é o mais recente ataque do conflito que tem feito soar os alarmes dos mercados globais e alterado as rotas marítimas internacionais de grandes companhias, que são agora forçadas a navegar em torno do continente africano de forma a evitar percorrer o Mar Vermelho, por onde passa cerca de 12% do comércio marítimo global de petróleo.

Os ataques tem escalado depois da ofensiva comandada pelos Estados Unidos ter atacado, por via aérea, os houthis do Iémen, em resposta às dezenas de mísseis e drones lançados pelos rebeldes contra navios comerciais ao longo do Mar Vermelho.



Os houthis prometeram continuar a campanha contra os Estados Unidos e outros alvos internacionais em resposta às ações de Israel em Gaza. "Qualquer pessoa que tente nos impedir de fazer isso irá falhar", disse um oficial do grupo na segunda-feira, 15 de janeiro, que consideram agora navios norte-americanos e britânicos como "alvos legítimos".