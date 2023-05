Portugal viu o número de empresas insolventes crescer 11,5% nos primeiros três meses deste ano. O valor, que compara com o mesmo período do ano anterior, foi divulgado pela COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, que estima a tendência se irá manter ao longo do ano.O maior número de insolvências observou-se em empresas com uma faturação abaixo dos 500 mil euros, que integram o segmento de micro e pequenas empresas, e naquelas com dez anos ou mais, sendo que o setor dos serviços foi o mais afetado, seguido pelo da construção e do retalho.



As cidades do Porto e Lisboa viram o maior número de insolvências no país, tendo estas aumentado 15% face ao primeiro trimestre do ano anterior na cidade invicta. Já na capital portuguesa o número caiu 6%, sendo que, ainda assim, ocupou a segunda posição.

Leia Também Número de empresas insolventes volta a subir em janeiro



O aumento, segundo a COSEC, acontece num contexto económico marcado por elevadas pressões inflacionistas, "podendo muitas empresas não ter conseguido fazer face ao aumento dos custos".



Tendência deverá manter-se



A perspetiva da companhia de seguros de créditos é de que o número continue a aumentar ao longo do ano. "As insolvências devem crescer 19% em Portugal", afirma o CEO da empresa, Vassili Christidis, em comunicado.



E o cenário não é restrito a território português. "No caso da Zona Euro, as expectativas da Allianz Trade – nossa acionista – apontam para uma subida de 23%", refere, acrescentando que haverá efeitos de solvabilidade das empresas com o fim dos apoios atribuídos pelos governos para combater a covid-19.



Na Alemanha, por exemplo, as insolvências deverão subir 22%, segundo a Allianz Trade, enquanto em França o número deverá disparar para os 41%.



"Os Países Baixos também deverão vivenciar uma subida expressiva das insolvências", diz a empresa de seguros de créditos, antecipando um crescimento na casa dos 52%. O Reino Unido, por sua vez, deverá ver um aumento de 16%.





Já nas maiores potencias económicas a nível mundial, Estados Unidos e China, o número de empresas insolventes deverá subir 49% e 4%, respetivamente.