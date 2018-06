O que fica mais caro comprar aos EUA? Milho, whisky e feijão

Da lista de produtos norte-americanos que a União Europeia seleccionou para aplicar uma tarifa adicional de 25%, o milho é aquele que Portugal mais importa. Em 2017, o país comprou 18,6 milhões de euros de milho aos Estados Unidos. Em segundo lugar aparece o whisky ‘bourbon’ e depois o feijão comum.





Se as empresas norte-americanas não fizerem qualquer ajustamento ao preço de venda dos bens em causa devido à tarifa adicional a que ficarão sujeitos, as empresas nacionais ficam com um custo de aquisição 25% mais elevado. Assumindo que o transferem na totalidade para o cliente, este custo acrescido pesará no bolso do consumidor.Contudo, este impacto é tudo menos linear: por um lado, as empresas dos Estados Unidos podem mudar os preços para se tornarem mais competitivas. Por outro, as próprias empresas portuguesas podem procurar alternativas no mercado, passando a comprar os bens em causa a outros fornecedores. Ou também podem absorver parte do acréscimo de custo, limitando o impacto para os clientes.A capacidade de transferir os custos acrescidos para os preços de venda ao consumidor também depende da elasticidade da procura daqueles bens. Nos que forem mais essenciais e mais difíceis de substituir por alternativas, será mais fácil pedir um preço mais alto ao consumidor.



Maior dependência é do whisky ‘bourbon’

Outro factor importante para antever os impactos da lista nos preços destes bens em Portugal é avaliar até que ponto o país é dependente dos Estados Unidos para ir buscar aqueles produtos específicos.



O whisky ‘bourbon’ é o produto de toda a lista em que Portugal tem mais dependência dos Estados Unidos – o que é natural já que é um bem típico norte-americano. Em 2017 o país importou dois milhões de euros deste whisky aos EUA, o que representou 77,9% do total de compras deste bem ao exterior.



O segundo bem cuja dependência dos EUA como fornecedor foi maior em 2017 foi o arroz branqueado, estufado, de grãos médios (56,3%), seguido do arroz semibranqueado, estufado, também de grãos médios (28,1%). Os barcos e iates, com motor, com mais de 7,5 metros aparecem de seguida (21,1%) e em quinto lugar está a manteiga de amendoim (18,6%).