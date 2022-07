Oligarca russo suspeito de ligações criminosas aguarda nacionalidade portuguesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gavril Yushvaev, multimilionário russo suspeito de ligações a organizações criminosas, está à espera de nacionalidade portuguesa, avança o jornal Público na edição de sexta-feira.



Depois de Roman Abramovich e Andrei Rappoport, que já estão nacionalizados portugueses, estão ainda na lista Lev Leviev e God Nisanov que, ao que o jornal avança, aguardam despacho do Ministério da Justiça.

Este é o quinto oligarca russo a ter certificação da Comunidade Israelita do Porto de que é descendente de judeus sefarditas, que foram expulsos de Portugal no final do século XV.

Yushaev tem uma fortuna avaliada em 1,7 mil milhões de euros e enriqueceu com negócios que vão dos laticínios ao imobiliário.