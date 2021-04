Pandemia faz disparar endividamento das PME

As grandes empresas continuam a diminuir o seu endividamento. Mas para as micro, pequenas e médias empresas a história é outra. As dívidas dispararam e nem recuando a 2008 se encontra um ritmo tão acelerado de subida de empréstimos junto da banca.

Pandemia faz disparar endividamento das PME









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.