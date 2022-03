Leia Também Zelensky pede para União Europeia decidir agora adesão do seu país

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola sublinhou esta terça-feira, numa sessão extraordinária em Bruxelas para debater o ataque militar russo, que a instituição reconhece a "perspetiva europeia da Ucrânia".A líder agradeceu ao presidente ucraniano por mostrar ao mundo o que significa erguer-se contra os invasores. "Como claramente indica a nossa Resolução, nós saudamos a candidatura da Ucrânia e vamos trabalhar nessa direção. Devemos enfrentar o futuro juntos".No seu discurso, Betsola frisou que a Europa não pode continuar dependente do gás da Rússia nem pode aceitar mais dinheiro russo. "Vale a pena defender o nosso modo de vida. Vale a pena o custo. Pela próxima geração, por todos na Ucrânia e no mundo inteiro que acreditam na Europa. Por todos aqueles que querem ser livres."A presidente referiu que o investimento europeu em Defesa deve corresponder à retórica, enfatizando que "a Europa deve mover-se para ter uma verdadeira União de segurança e defesa. Mostrámos na última semana que é possível e desejável e, mais do que tudo, é necessário".Volodymyr Zelensky também interveio na sessão, através de videoconferência. "Sem vocês a Ucrânia fica sozinha. Provem que estão connosco, provem que não nos vão deixar sozinhos. E então a vida ganhará sobre a morte, e a luz vencerá as trevas", afirmou o presidente ucraniano num discurso ovacionado de pé.Falando em ucraniano, num discurso que emocionou até os intérpretes do Parlamento Europeu, cuja comoção se sentia na voz, Volodymyr Zelensky falou da luta que os cidadãos da Ucrânia estão a travar "pela sua sobrevivência, pela defesa da sua terra, pelos seus valores, pela liberdade".