PCP quer suspensão automática dos pagamentos por conta para micro e PME

O PCP defende o alargamento da suspensão do Pagamento por Conta de forma automática a todas as micro, pequenas e médias empresas e vai avançar com uma proposta nesse sentido no âmbito das alterações ao orçamento suplementar, agora aprovado na generalidade e que entra amanhã no período de discussão na especialidade.

A proposta do Governo prevê já uma redução em 50% dos pagamentos por conta para as empresas que tenham uma quebra de faturação superior a 20% no primeiro semestre e em comparação com o mesmo período do ano anterior. Se a quebra ultrapassar os 40%, então a empresa fica dispensada do pagamento por conta, um princípio que, aliás, se aplicará a todo o setor do alojamento e restauração, independentemente das quebras de faturação das empresas. O PCP quer alargar esta orientação a todas as micro, pequenas e médias empresas e que isso aconteça de forma automática.

Por outro lado, e tendo sido efetuados pagamentos especiais por conta que não venham a ser utilizados, o PCP defende a sua devolução antecipada às micro e PME, bem como às cooperativas.

Ainda em matéria de medidas destinadas às empresas, os comunistas defendem o levantamento das restrições impostas pelo Governo, às micro e PME no acesso às linhas de apoio às atividades económicas, bem como o alargamento das condições de acesso às moratórias e ao processo de concessão de garantias por parte do Estado.





"É fundamental evitar a falência e ruína das pequenas empresas e incentivar a sua retoma", salientou a deputada comunista Paula Santos, esta tarde, na apresentação das propostas em conferência de imprensa no Parlamento. O partido, lembrou, defende ainda a existência de um apoio extraordinário ao rendimento de microempresários e wmpresários em nome individual, a ser "determinado em função das quebras de rendimentos".