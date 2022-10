Pedidos de nacionalidade aumentam e fazem abrir 17 balcões e 24 novos polos

Leia Também PGR abriu inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich

O aumento dos pedidos de nacionalidade portuguesa, antes da alteração à lei da nacionalidade, obrigou à abertura de 17 novos balcões e 24 polos para os processos de descendentes de sefarditas portugueses nas conservatórias e registos civis, avança esta terça-feira o Diário de Notícias Entre 2010 e 2016, os serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) recebiam uma média de 100 mil pedidos de nacionalidade por ano. Atualmente, essa média anual já ultrapassou os 160 mil pedidos. Segundo o DN, só em 2021 entraram mais de 195 mil pedidos de nacionalidade portuguesa.O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública fala, no entanto, em números superiores, na ordem dos três mil pedidos por dia em agosto, sendo a maioria dos processos de judeus sefarditas. As novas regras para a concessão de cidadania aos descendentes de judeus sefarditas entraram em vigor a 1 de setembro.