Pedidos de voto antecipado duplicam ainda antes do prazo-limite  

O número de leitores a solicitar o voto antecipado para as eleições legislativas de 6 de outubro disparou: é quase do dobro do registado nas últimas eleições europeias, a primeira vez em que este voto antecipado foi possível para qualquer pessoa independentemente da justificação, avança a TSF.





Foram registados 37.440 pedidos de voto antecipado nos três dias entre domingo e terça-feira, sendo que faltam conhecer os números relativos a quarta e quinta-feira, o último dia no qual se podem fazer estes pedidos. Nas europeias, no passado mês de maio, inscreveram-se para o voto antecipado 19.584 eleitores.





Os grandes centros concentram subidas relevantes. Mais de 8.595 eleitores inscreveram-se em maio para votar antecipadamente no distrito de Lisboa e agora já são 14.616. No Porto a subida é de 3.014 para 6.224.



O esquema usado nas eleições europeias, vai repetir-se nas eleições legislativas agendadas para 6 de outubro. Caso o cidadão não esteja na sua área de recenseamento no dia de votar, pode fazê-lo antes numa capital de distrito ou numa das ilhas das Regiões Autónomas à escolha. As inscrições para o voto em mobilidade terão de ser feitas entre os dias 22 e 26 de setembro e o voto antecipado será feito no dia 29 de setembro, no domingo anterior à eleição.





O voto antecipado tem, contudo, gerado alguma confusão. Esta semana a Câmara do Porto reiterou que está preocupada com a organização que é necessária, uma vez conhecido o número final de eleitores inscritos por lei o presidente da autarquia tem apenas 24 horas para encontrar centenas de delegados, num "suposto sorteio entre os seus munícipes".





Depois das grandes filas de espera em Lisboa e no Porto, nas eleições de maio, o Ministério da Administração Interna (MAI) disse que iria reforçar as mesas de voto em ambas as cidades.