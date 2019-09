Não consegue votar no dia das eleições? Saiba como pode votar antes

O esquema usado nas eleições europeias, vai repetir-se nas eleições legislativas agendadas para 6 de outubro. Caso não esteja na sua área de recenseamento no dia de votar, pode fazê-lo antes numa capital de distrito ou numa das ilhas das Regiões Autónomas à escolha.





As regras das eleições europeias mantêm-se. Mas, depois das grandes filas de espera em Lisboa e no Porto, nas eleições de maio, o Ministério da Administração Interna (MAI) disse que iria reforçar as mesas de voto em ambas as cidades.





Nessa altura, o MAI disse que 19.562 portugueses pediram para votar antecipadamente o que, a comparar com as autárquicas de 2017, representa um aumento de 488%.

Quem pode votar antecipadamente?

No caso de estar longe do seu ponto de recenseamento, qualquer eleitor registado em território nacional pode votar antecipadamente em mobilidade. O voto antecipado pode ser feito em qualquer capital de distrito no continente ou em cada uma das ilhas das Regiões Autónomas escolhido pelo eleitor.





Doentes internados e presos também o poderão fazer, nos respetivos centros hospitalares ou estabelecimento prisional onde se encontrarem. Mas tinham que ter feito o requerimento até ao dia 16 de setembro.





Como pode votar antecipadamente?

Para exercer o voto em mobilidade é necessário um requerimento através da internet, na plataforma da Secretaria Geral do MAI ou via postal. Precisa de escolher o distrito ou ilha onde que quer votar e inserir alguns dados pessoais para o fazer. No dia definido (ver pergunta seguinte) para o voto deve dirigir-se à mesa de voto onde escolheu votar e levar consigo um documento de identificação que indique a freguesia onde está recenseado.





Quais os prazos para se inscrever? E quando será o dia da votação em mobilidade?

As inscrições para o voto em mobilidade terão de ser feitas entre os dias 22 e 26 de setembro e o voto antecipado será feito no dia 29 de setembro, no domingo anterior à eleição.





Como funciona o voto em mobilidade?

No dia da eleição terá que se identificar com um cartão de identificação e indicar a freguesia em que está recenseado. Depois ser-lhe-á entregue um boletim de voto e um envelope branco.





Depois de escolher o partido em que votar, deve dobrar o boletim em quatro, metê-lo dentro do envelope. Esse envelope branco será enfiado dentro de um outro azul onde estarão escritos o seu nome, número de identificação e posto de recenseamento.





Pessoas internadas em lares podem votar antecipadamente?

Não. Segundo a Comissão Nacional de Eleitores, "o internamento num lar não determina por si só a incapacidade de deslocação à assembleia de voto". No entanto, terão direito a um transporte especial no dia 6 de outubro para se dirigirem às mesas de voto. O mesmo acontece para doentes acamados em sua casa.