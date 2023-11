Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro deixam Clube dos Pensadores no vácuo

Joaquim Jorge está "a tentar levar" ao Clube dos Pensadores ( CdP) os candidatos Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro à liderança do PS.

"Os convites foram endereçados, mas o tempo está a escassear - as eleições diretas são no dia 15 e 16 de dezembro", lembra o fundador do CdP, que revela as mensagens recebidas de Santos e Carneiro.

Resposta de Pedro Nuno Santos: "Meu caro, como tem reparado eu tenho andado a mil nos últimos dias. Não organizei a minha agenda e, por isso, não lhe consigo dar resposta."

Resposta de José Luís Carneiro: "Agradeço o convite. A questão está na falta de tempo, não no interesse da iniciativa. Mas deixe estar em aberto para ver se há condições."

O CdP "é feito no Norte – no Hotel Holiday Inn Porto-Gaia -, é sempre um contratempo, mas os candidatos perdiam duas horas e meia do seu tempo - jantar privado às 20h e debate das 21h30 às 22h30", sendo que o CdP "tem no seu currículo a vinda de António Costa e de António José Seguro, entre outros ilustres socialistas", realça Joaquim Jorge.

Ora, o CdP "é frequentado por muitos socialistas… e é sempre importante ouvir a sociedade civil para se ser primeiro-ministro", defende o fundador do CdP.

"Qualquer candidato à liderança de um partido ou a primeiro-ministro tem por hábito passar pelo CdP, para sentir o pulsar da sociedade. Assim o fizeram Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro", remata.