Luís Filipe Menezes lidera Câmara Árabe-Portuguesa e regressa a Gaia para pensar “Portugal, hoje”

"Luís Filipe Menezes, que foi quase tudo na política portuguesa, é sempre um putativo candidato a algo importante", afirma Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, cuja próxima conferência terá como convidado o antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara de Gaia.

Menezes regressa a Gaia, na noite de 25 de setembro, para um debate batizado como "Portugal, hoje", onde "abordará a política nacional e local".

"É irrefutável que foi o melhor presidente que Gaia teve", defende Joaquim Jorge, sinalizando que "faltam dois anos para as eleições autárquicas e muitos gaienses anseiam o seu regresso", enquanto "o PSD, em vez de se virar para fora, continua a alimentar lutas internas e autofágicas".

O debate com Luís Filipe Menezes marca o regresso ao ativo do Clube dos Pensadores, que celebra 18 anos no início do próximo ano, tendo ao longo deste tempo recebido inúmeras personalidade do Norte, como Pedro Abrunhosa, Sobrinho Simões, Belmiro de Azevedo, Júlio Machado Vaz, Miguel Cadilhe, Rui Rio, Vítor Baía, Rui Reininho e André Villas-Boas, entre outras.

"Não entendo porque Rui Moreira se escusa a estar no Clube dos Pensadores", desabafa Joaquim Jorge. O presidente da Câmara do Porto "esteve cá uma vez. Depois de presidente, evita", lamenta.

Leia Também Pandemia ressuscita clube que pôs Relvas a cantar Grândola

Já Pinto da Costa, presidente do FC Porto, "já foi convidado. Nunca disse que não estaria presente, mas alega sempre falta de tempo", confidencia Joaquim Jorge.