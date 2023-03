Peso dos salários no PIB mais longe da meta do Governo

Indicador que mobilizou parceiros sociais para um acordo de rendimentos no final do ano passado caiu para 47,1% do PIB, segundo dados preliminares do Eurostat. Quebra afetou a grande maioria dos países europeus, deixando Portugal ligeiramente acima da UE, mas abaixo da Zona Euro.



A menor subida do PIB esperada em 2023 pode trazer melhoria relativa, mesmo com poder de compra em risco. João Cortesão Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 08:00







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O aumento do emprego e uma muito ligeira subida nas remunerações médias, em termos nominais, não chegaram para impedir que o peso da massa salarial na economia recuasse no ano passado, colocando o país mais longe de atingir os objetivos traçados pelo Governo de até 2026 reforçar a fatia dos salários no PIB para um valor de 48,3%.



