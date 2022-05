Petiz minhoto desnuda “desafios ocultos” da economia portuguesa

Nascido em março de 1955, em S. Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, Orlando Petiz Pereira apaixonou-se pela função docente no ensino superior. Doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), é professor da universidade do Minho (UMinho) há mais de duas décadas e "coach" profissional.

Centra a investigação académica nas áreas da economia social, do conhecimento, da inovação, da transcendência e da quântica, como forma de trazer luz sobre as bases estruturantes do desenvolvimento económico-social e do bem-estar da sociedade.

Focado na investigação em economia do conhecimento, do desenvolvimento holístico, da transcendência e da quântica, "como forma de fazer luz sobre as bases estruturantes do desenvolvimento económico-social e do bem-estar da sociedade", Orlando Petiz Pereira acaba de lançar um novo livro onde aborda a tipologia, os objetivos e a missão das políticas públicas no âmbito da economia social.

Em "Economia Social: Desafios Ocultos da Economia Portuguesa", Petiz Pereira "foca a emergente metodologia de ensino-aprendizagem ‘Service-Learning, que conjuga os domínios da aprendizagem com os do serviço", avança a UMinho, em comunicado.

"Esta metodologia funciona como variável de inclusão e de humanização e as suas bases assentam na equidade, na sustentabilidade ambiental, na cooperação, nos resultados ‘sem fins lucrativos’ e no compromisso com o próximo e com o ambiente, que ‘são princípios cravados na alma da economia social’",explica Orlando Petiz.

Por isso, o livro centra a preocupação "em preparar os alunos para a vida real e para o equilíbrio do binómio humanidade-natureza".

Esse binómio defende que "o mundo é mais sustentável, coeso e inclusivo se o cidadão guardar fidelidade ao princípio da biopolítica e ao chamamento da inteligência transcendental".

Neste sentido, afirma o autor, este livro "desnuda os desafios ocultos da economia e da sociedade portuguesas, porque aqui está a placa giratória, a alquimia do processo de desenvolvimento".

A obra, que tem 176 páginas e é editada pela Cordão de Leitura, será apresentada na próxima sexta-feira, 20 de maio, na Escola de Economia e Gestão (EEG) da UMinho.

A sessão contará com um debate sobre "Economia Social: Desafios Ocultos da Economia Portuguesa", estando previstas as intervenções de Orlando Petiz Pereira e de Sílvia Sousa, ambos professores do Departamento de Economia da EE, e de Eduardo Duque, da Universidade Católica de Braga. A moderação estará a cargo do professor Paulo Reis Mourão.