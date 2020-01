PGR de Angola vai reunir-se com Lucília Gago em Portugal por causa de Isabel dos Santos

O Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitta Grós, vai encontra-se com a homóloga portuguesa, Lucília Gago, na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, segundo adiantou o Expresso.





A investigação que trouxe o caso à baila, levada a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ( ICIJ na sigla inglesa), do qual faz parte o Expresso , revelou mais de 700 mil documentos que mostraram que entre m

aio a novembro de 2017, Isabel dos Santos, presidente da Sonangol, fez com que a petrolífera estatal angolana transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.





No passado domingo, a ex-eurodeputada Ana Gomes acusou a Procuradoria-Geral da República, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de serem "coniventes" com os esquemas alegadamente fraudulentos da empresária angolana Isabel dos Santos.

O general angolano disse que Portugal poderia ser um aliado tanto para dar sequência ao processo de investigação a ex-filha do presidente angolano, Eduardo dos Santos, como à interrogação dos portugueses envolvidos no caso, Jorge Brito Pereira, Paula Oliveira, e Mário Leite da Silva.A informação ainda não está na agenda oficial da Procuradora-Geral portuguesa, mas o Expresso e a SIC confirmaram que o encontro se iria realizar com uma fonte oficial em Angola.