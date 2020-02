A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola nega que tenha em curso qualquer processo negocial com Isabel dos Santos com o objetivo de chegarem a um acordo, o qual passaria pela devolução de dinheiro por parte da empresária angolana, em troca do levantamento do arresto dos seus bens. A notícia havia sido avançada este sábado, 1 de fevereiro, pelo semanário Expresso"Não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes, referente aos processos (criminais e civis) que contra ela decorrem" afirma em comunicado a A PGR angolana, liderada por Hélder Pitta Grós.A PGR acrescenta que "enquanto autoridade responsável pela instauração dos processos crime e fiscal e da legalidade continua a exercer o seu papel nos processos em curso contra a referida cidadã".