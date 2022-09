PIB na Zona Euro cresce 0,8% e estagna em Portugal

A subida do PIB na região está acima das estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para um aumento de 0,6%.



O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro aumentou 0,8% no segundo trimestre de 2022, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística europeu. Este valor resulta da comparação com os três meses anteriores.A subida do PIB na região está acima das estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para um aumento de 0,6%. Portugal é o quinto país com o valor mais baixo, uma vez que o PIB estagnou.



Em termos homólogos, o PIB da Zona Euro aumentou 4,1%. Olhando para a União Europeia (UE), avançou 0,7% face ao trimestre anterior e 4,2% em termos homólogos.



Em relação ao primeiro trimestre, vários países viram o PIB recuar, como é o caso da Polónia (-2,1%), Estónia (-1,3%), Letónia (-1%) e Lituânia (-0,5%).



Já na comparação homóloga, o PIB cresceu de forma generalizada entre os diversos Estados-membros no último trimestre, com destaque para as subidas acima da média europeia em países como a Irlanda (10,8%), Malta (8,9%) e Eslovénia (8,3%).



Estes dados do Eurostat incluem também um olhar ao PIB dos Estados Unidos: no segundo trimestre do ano, este indicador contraiu 0,1% em solo norte-americano e, em termos homólogos, subiu 1,7%.



Emprego sobe apenas 0,4%



O Eurostat divulgou ainda, no mesmo relatório, os números do emprego, com a Zona Euro a registar uma subida de 2,7% em termos homólogos e 0,4% em cadeia no número de pessoas empregadas. Já na União Europeia, os aumentos foram de 2,4% e 0,4%, respetivamente.



Entre os que registaram uma maior subida em cadeia, está a República Checa (1,6%) e Itália (1,2%). Vários países registaram quedas no emprego, nomeadamente Portugal (-0,7%), com o segundo maior declínio da região, a seguir a Espanha (1,1%).



Ainda a registar uma queda face ao primeiro trimestre deste ano está a Estónia (-0,6%), a Roménia (-0,5%) e a Croácia (-0,4%).



Já as horas trabalhadas aumentaram 0,6% nos países da moeda única e 0,5% na UE no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. Face ao trimestre homólogo, os aumentos foram de 3,7% na Zona Euro e de 3% na UE.