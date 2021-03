Ponte de Entre-os-Rios que ceifou 59 vidas vai ser reabilitada e tornar-se apenas pedonal

Na noite de 4 de março de 2001, a ponte Hintze Ribeiro ruía, atirando para o rio Douro um autocarro com 56 passageiros e três automóveis, onde viajavam seis pessoas. Todos morreram.

A ponte, hoje com 128 anos, desde então que se encontra encerrada devido ao mau estado de conservação e aos riscos de queda.

Esta quinta-feira, dia em que cumpre 20 anos sobre a tragédia de Entre-os-Rios, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, assina o contrato de financiamento comunitário das obras de reabilitação da ponte centenária de Pedorido, em Castelo de Paiva, com o presidente da Câmara local, Gonçalo Rocha.

O financiamento comunitário é assegurado pelo NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte), gerido pela CCDR-N, com um apoio de 444 mil euros a um investimento municipal de cerca de meio milhão de euros.

"A obra permitirá recuperar integralmente aquele património local, de grande significado histórico e afetivo, e devolvê-lo à comunidade sob a forma de uma ponte para travessia exclusivamente pedonal", afirma a CCDR-N, em comunicado.

Para o presidente da CCDR-N, "este ato reveste-se de especial simbolismo, quando se cumprem 20 anos sobre a tragédia da queda da ponte Hintze Ribeiro. É um ato de justiça para com um património histórico local de memória relevante, mas é também uma homenagem solidária à comunidade de Castelo de Paiva", sublinha.

A CCDR-N explica que o estudo de viabilidade do projeto de reabilitação desta travessia "passou por rigorosas etapas, incluindo a observação subaquática das fundações dos pilares, a inspeção do tabuleiro, pilares e encontros e a realização de uma campanha de ensaios do material extraído da ponte, designadamente da alvenaria de pedra e de chapas metálicas".





O acidente de há duas décadas levou o Governo a lançar um programa de obras de emergência em Castelo de Paiva, no valor de 80 milhões de euros, incluindo a construção de duas novas pontes.





"A culpa não pode morrer solteira", proclamou o então ministro do Equipamento, Jorge Coelho, que se demitiu na sequência da queda da ponte.





Mas, em termos judiciais, a culpa acabou mesmo por morrer solteira, pois que, em outubro de 2006, o Tribunal de Castelo de Paiva determinou a absolvição de quatro engenheiros da ex-Junta Autónoma de Estradas (JAE) e de outros dois de uma empresa projetista, que o Ministério Público responsabilizava pela queda da ponte.





Inquéritos promovidos pelo Governo e pelo Parlamento atribuíram o colapso da ponte a uma "conjugação de fatores", incluindo a extração de inertes a montante de Entre-os-Rios.





O Estado atribuiu 50 mil euros a cada família enlutada e um adicional entre os 10 mil e os 20 mil euros para cada herdeiro, em função do seu grau de parentesco.