Portugal dispensa empréstimos europeus enquanto não melhorar situação financeira

Finalmente, será preciso estabelecer parcerias, apela o primeiro-ministro, frisando que caso contrário não será possível concluir tudo até 2026.Passando à apresentação das prioridades do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência, o primeiro-ministro destacou as suas três grandes áreas: resiliência, transição climática e transição digital.Para a promoção do potencial produtivo do país, Costa destaca "dois investimentos cruciais": reforçar as qualificações e investir na inovação. Promete a modernização do ensino profissional e o reforço da formação superior nas áreas da engenharia, ciência e matemática.Uma das ideia neste capítulo será selecionar algumas agendas mobilizadoras da reindustrialização do país (entre quatro a seis projetos), que coloquem os centros de produção do conhecimento em contacto com as empresas e as autarquias.No capítulo da transição climática, Costa destacou a necessidade de país "entrar no cluster ferroviário" e de acelerar a melhoria da eficiência energética dos edifícios. Será preciso descarbonizar a indústria e acelerar a instalação da rede nacional de recolha de bioresíduos.Já na transição digital, destaca-se a digitalização da escola, que é "absolutamente crítica", com a instalação de equipamentos, reforço de competências de recursos humanos e adaptação dos conteúdos. No âmbito das empresas, promete-se investimento para capacitar as pequenas e médias empresas e a formação de ativos. O objetivo é dar capacidade às pessoas para "comandar os robots que vão ocupar o seu posto de trabalho", defendeu.