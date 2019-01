Portugal não deverá apresentar candidato à Comissão Executiva do BCE

"Neste momento, não me parece que Portugal tenha um nome que apresente. Portugal tem várias posições internacionais muito importantes e, neste momento, neste caso concreto, Portugal não deverá avançar com nenhum", declarou aos jornalistas em Bruxelas, no final da reunião do Eurogrupo.

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças referia-se ao processo de substituição na Comissão Executiva do BCE de Peter Praet, cujo mandato termina em 31 de maio, que foi lançado hoje pelo presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno. "O processo foi lançado hoje, portanto agora é altura de os países apresentarem, caso entendam, os candidatos que consideram terem as competências e a capacidade para desempenhar essa posição, que é uma posição de grande relevância na área do euro", esclareceu. Mourinho Félix, que representou Portugal na reunião, referiu que, "até ao momento", não tem conhecimento de "nenhuma candidatura" ao cargo.