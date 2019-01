Governador do banco central da Irlanda é o único candidato a economista-chefe do BCE

Bruno Simão/Negócios

At the 21/01 #Eurogroup, I opened the call for candidates to replace @ecb Board member Peter Praet. I received one name: Ireland’s Central Bank Governor, Philip Lane. Look forward to our EG discussion on 11 February https://t.co/YzQwHNde7T pic.twitter.com/2UfzO7bhuR — Mário Centeno (@mariofcenteno) 30 de janeiro de 2019

A maioria dos grupos políticos considerou o desempenho do governador (do banco central irlandês) Lane mais convincente", afirmou o presidente da comissão parlamentar, Roberto Gualtieri, após as audições

no Trinity College Dublin.

O irlandês Philip Lane deverá tornar-se o próximo membro da comissão executiva e economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE). O governador do Banco da Irlanda é o único candidato ao posto do BCE. Atualmente o cargo é ocupado pelo alemão Peter Praet, cujo mandato termina a 31 de maio.As candidaturas ao cargo abriram a 21 de janeiro na reunião do Eurogrupo e o prazo terminava esta quarta-feira, 30 de janeiro. Esta tarde Mário Centeno revelou que recebeu apenas uma candidatura."Recebi um nome. A Irlanda submeteu a proposta do governador do banco central da Irlanda, Philip Lane", refere o presidente do Eurogrupo no comunicado.Na próxima reunião do Eurogrupo, a 11 de fevereiro, a candidatura irlandesa será discutida pelos ministros das Finanças da Zona Euro e, no dia seguinte, no Ecofin, o nome de Philip Lane terá de conseguir uma maioria qualificada (72% dos votos, ou seja, pelo menos 14 dos 19 países). Daí sairá a recomendação formal para o Conselho Europeu.O processo de nomeação prossegue com a consulta (sem poder de veto) do Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu antes da decisão final ser tomada pelos chefes de Estado. Será no Conselho Europeu de 21 e 22 de março que a substituição ficará fechada. O mandato tem a duração de oito ano e não é renovável.No ano passado, Philip Lane foi candidato a vice-presidente do Banco Central Europeu em substituição do português Vítor Constâncio. O espanhol Luís de Guindos viria a colher mais apoios dos Estados da Zona Euro e a Irlanda acabou por desistir da corrida.Contudo, os eurodeputados preferiram o irlandês em detrimento do espanhol. "Philip Lane é governador do Banco da Irlanda desde outubro de 2015 O seu nome já foi considerado pela imprensa internacional como um dos potenciais sucessores de Mario Draghi - cujo mandato termina no final do ano -, mas esta provável nomeação deixa-o fora dessa corrida.O irlandês é formado em economia pela Universidade de Harvard e foi professor de Economia