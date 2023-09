Portugal regista maior crescimento do emprego na UE no segundo trimestre

Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat revelam que Portugal foi um dos três países da União Europeia (UE) com o maior crescimento do emprego no segundo trimestre de 2023. O país registou, tal como a Lituânia e Malta, uma subida de 1,3% do emprego em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os países que menos cresceram encontra-se a Estónia (-1.5%), Roménia (-0.8%) e Croácia (-0.7%).



Na Zona Euro o emprego também subiu no segundo trimestre e regista um crescimento de 0,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023, dados que confirmam a estimativa preliminar divulgada em agosto. Na União Europeia, o crescimento foi de 0,1% em cadeia.





Em termos homólogos, isto é em comparação com igual período de 2022, o emprego na Zona Euro creceu 1,3% e 1,1% na União Europeia. Um abrandamento em relação ao crescimento homólogo do trimestre anterior (1,6% na Zona Euro e 1,5% na União Europeia)."As horas trabalhadas aumentaram 0,2% na área do euro e diminuíram 0,1% na UE no segundo trimestre de 2023,em comparação com o trimestre anterior. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as horas trabalhadas aumentaram 0,9% na área do euro e 0,5% na UE", explica o Eurostat em comunicado.Combinando os dados do PIB divulgados esta quinta-feira e o emprego, o Eurostat explica que a produtividade estimada baseada no número de pessoas diminuiu 0,9% na Zona Euro e 0,7% na UE em termos homólogos. Olhando apenas para o número de horas trabalhadas, o valor também é negativo, com a produtividade a cair 0,9% na Zona Euro e 0,6% na UE."A combinação dos dados do PIB e do emprego permite uma estimativa da produtividade do trabalho. A análise do crescimento em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior mostra que o crescimento da produtividade flutuou em torno de 1% para ambas as zonas entre 2013 e 2018, antes de a pandemia de COVID-19 causar uma elevada volatilidade em 2020", sublinha o Eurostat.(Notícia atualizada às 11:37)