"Portugal tem um problema de ambição", alerta Horta Osório

O presidente do conselho de administração da farmacêutica Bial, António Horta Osório, alertou para o " problema de ambição" de Portugal, durante um jantar do Youth Economic Circle (YEC), no final da semana passada.





Durante a refeição – que serviu para comemorar o primeiro aniversário da chegada da organização a Lisboa - o ex-"chairman" do Credit Suisse defendeu que "Portugal tem um problema de ambição".





"Falta o querer crescer, o querer fazer mais e melhor, essencial para mudarmos o nosso destino. Por isso, foi para mim muito interessante ver nestes jovens uma grande vontade de mudança", acrescentou Horta Osório.





Pelo que "foi com gosto que partilhei a minha experiência e o desejo que ambicionem mais e melhor para Portugal", rematou o atual presidente da Bial.





Esta não foi a primeira vez que o gestor alertou para o "problema da ambição de Portugal". Em abril do ano passado, em entrevista ao Público, Horta Osório apontou uma série de problemas do país, como a evolução do rendimento médio, e sublinhou que "como país temos de fazer melhor" tendo em conta que "o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário".





O Youth Economic Circle (YEC) é uma associação fundada em 2012 em Espanha, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos conhecimentos empresariais, económicos, sociais e políticos dos jovens, e aproximá-los de líderes através da realização de eventos, nomeadamente jantares. Em abril do ano passado, a organização chegou a Portugal.