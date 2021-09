O país vai entrar na terceira e última fase de levantamento d



as restrições devido à covid-19. Com o país prestes a atingir a meta de ter 85% da população vacinada, o Governo anunciou considerar que "há condições" para aliviar as restrições, mas há algumas medidas que se vão manter.

"De acordo com as previsões da task force [de vacinação] é previsível, ao longo da próxima semana, que atinjamos a meta de ter 85% da população vacinada. Tendo em conta essa previsão, o Conselho de Ministros considera que estamos em condições de avançar para a terceira fase de levantamento", referiu o primeiro-ministro, após a reunião do Conselho de Ministros.





Bares e discotecas reabrem;

Restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter um limite máximo de pessoas por grupo (no interior e nas esplanadas);

Deixa de ser exigido certificado digital ou teste negativo para acesso a restaurantes e hotéis;

Deixa de haver limites horários nos estabelecimentos comerciais e na restauração;

Deixa de haver limites de lotação em estabelecimentos comerciais, espetáculos culturais e em casamentos e batizados

Termina a recomendação de teletrabalho;

Empresas com mais de 150 trabalhadores deixa de testar trabalhadores;

Termina a limitação à venda e consumo de álcool;

Deixa de ser necessário certificado digital ou teste nas aulas de grupo em ginásios.

Uso obrigatório de máscara em transportes públicos, estruturas residenciais para pessoas idosas, hospitais, salas de espetáculos e eventos e grandes superfícies;

Uso obrigatório de máscaras na utilização de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo;

Apresentação obrigatória de certificado ou teste negativo para: Viagens por via aérea ou marítima, Visitas a lares e estabelecimentos de saúde, Grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos, Bares e discotecas.



Assim, a partir de 1 de outubro, está previsto que:Há, porém, algumas medidas que se mantém: