Portugália: a torre da discórdia a caminho dos tribunais

Ao todo serão 60 metros de altura, 16 andares, numa zona onde não há nada semelhante e onde a nova torre se destacaria na paisagem projetando uma sombra constante sobre os edifícios à volta e atraindo para a zona, já de si muito congestionada, centenas de novos moradores e utilizadores. O diagnóstico está feito pelos moradores locais que se juntaram e ponderam avançar para tribunal por forma a travar a execução da obra.

O projeto para o quarteirão da cervejaria Portugália, em Arroios, Lisboa, está em consulta pública até 18 de junho, e nas duas sessões de esclarecimento já realizadas ficou claro que não reúne simpatias entre quem vive na zona. Segundo a Lusa, a Associação Vizinhos em Lisboa, que agrega os coletivos Vizinhos do Areeiro, Vizinhos da Penha de França, Vizinhos de Alvalade, Vizinhos das Avenidas Novas e Vizinhos de Arroios estão a estudar a forma de contestar a construção, que poderá passar pelos tribunais. Entretanto, os promotores desdobram-se em explicações e esgrimem argumentos pela positiva.

Entretanto foi também formado o movimento "Stop Torre 60m Portugália", que tem reunido assinaturas contra a construção da torre, que, defende, "entra como um óvni naquele espaço", quando o que se devia fazer era pensar na "Almirante Reis de forma integrada".

A ideia é que sejam construídos quatro edifícios, entre os quais a torre da polémica. Ao todo serão cerca de 85 apartamentos "destinados a jovens profissionais e famílias de classe média", 180 unidades de habitação de convivência – o chamado co-living –, escritórios, espaços comerciais, 413 lugares de estacionamento para automóveis e 99 para motas. Serão também reabilitados os edifícios já existentes, da Portugália, incluindo a antiga fábrica, e construídas duas praças ajardinadas abertas ao público e onde será possível atravessar a Avenida Almirante Reis e a Rua António Pedro.

Casas para a classe média

Um dos argumentos dos projetistas é que as casas para habitação se destinam a famílias de classe média e são para venda à classe média, sendo que uma família com uma remuneração na média nacional não gastará aqui mais de 30% do seu orçamento, segundo cita o Diário de Notícias.

José Gil, representante do promotor, citado pela Lusa, reforçou que um T2 terá uma renda de empréstimo "à volta de 850 euros" sem, no entanto, revelar mais pormenores.

Investidor é um fundo de alemães reformados