Portugueses querem orçamento viabilizado à esquerda

Entre os eleitores que votam PS, 86% quer ver o Orçamento do Estado viabilizado à esquerda, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Já entre os bloquistas, são 68% os que votam na manutenção da geringonça e há uma fatia de 61% de votantes na CDU que defende o mesmo.

A conclusão é de uma sondagem realizada pela Aximage para a TSF e para o Jornal de Notícias. Apenas 3% dos socialistas rejeitam o apoio do Bloco e do PCP e por outro lado, entre o PSD 64% também não querem que seja a direita a viabilizar o Orçamento para o próximo ano.

A sondagem, agora conhecida, foi realizada antes de serem conhecidos os sentidos de voto dos vários partidos para a votação do Orçamento na generalidade, agendada para esta quarta-feira no Parlamento.

Foi ainda perguntado se o Governo se deve ou não se demitir caso o Orçamento seja chumbado, 67% respondem que não. Entre eles estão muitos que admitem votar à esquerda: 83% no caso da CDU e 82% de eleitores do Bloco de Esquerda. Entre quem assume o voto no PSD, 64% também defendem que o Governo deve permanecer em funções.

O PCP decidiu abster-se, mas o Bloco de Esquerda vai votar contra a proposta do Executivo, tal como o fará também, à direita, o PSD.

O PAN abstém-se e acaba por ser uma deputada não inscrita, mas eleita por este partido, Cristina Rodrigues, a viabilizar o OE.