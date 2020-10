PCP abstém-se no Orçamento do Estado e deixa aprovação à distância de abstenção do PAN

Leia Também Aumento extra das pensões antecipado para janeiro após acordo entre PCP e governo





O PCP vai abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2021 que tem lugar a 28 de outubro, na generalidade. No entanto, avisou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, numa declaração feita a partir da Assembleia da República, o sentido de voto na votação final global ao OE2021 vai depender da ambição demonstrada pelo Governo no documento final.Com esta abstenção, e partindo do princípio que o PEV (aliado eleitoral do PCP), que anuncia o sentido de voto na próxima segunda-feira , acompanha a abstenção comunista, para viabilizar o OE2021 na generalidade bastará ao Governo assegurar também a abstenção dos três deputados do PAN. O Bloco de Esquerda anuncia o sentido de voto no próximo dia 2 5, enquanto o PSD já revelou que votará contra João Oliveira precisou que a decisão do PCP "resultará do confronto entre a versão final do orçamento e a resposta global que o país precisa e não da inserção de uma meia dúzia de melhorias face à proposta inicial". O deputado explicou ainda esperar que possa decorrer um "debate mais amplo" com o Executivo socialista sobre as medidas necessárias, esperança esta que Oliveira disse existir do lado do PCP apesar de persistir uma "recusa do Governo e do PS em avançar nesse sentido".O parlamentar defendeu que a "perspetiva de agravamento [da pandemia] coloca ainda maior urgência" de fazer deste orçamento um instrumento capaz de contribuir para reagir aos problemas. Mas conforme está, "a proposta de Orçamento do Estado não dá resposta à situação do país". "Além dos compromissos já admitidos, é necessário que se assuma a concretização de outras medidas para que tal resposta seja assegurada", avisou.Este anúncio chegou escassos minutos depois de o Público ter noticiado que o Governo acedeu à intenção comunista de que oumento de 10 euros para todas as pensões até 658 euros a partir de janeiro; atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores das autarquias locais; ou o reforço e alargamento da prestação social extraordinária. Todavia, estes "compromissos assumidos estão muito longe de dar garantias de o Orçamento poder constituir a resposta de que o país precisa".Para o PCP, a falta de respostas desta proposta de orçamento decorre das "opções erradas" feitas pelo Governo, mas de uma em particular: "A prioridade dada à redução acelerada do défice".

"A opção de dar prioridade à redução do défice em três pontos percentuais e não às necessidades do país, uma opção errada em quaisquer circunstâncias, torna-se particularmente grave e incompreensível num momento em que o país mergulha numa recessão económica e em que está a caminho de ultrapassar os 700 mil desempregados", prosseguiu sustentando que a prioridade deve ser dada à "solução para os problemas com que os trabalhadores e o povo estão confrontados".

