Portugueses são dos que mais investem em dívida do Estado

As famílias portuguesas já têm 14% da dívida directa do Estado. Em cinco anos triplicaram o valor investido. Os novos produtos lançados pelo Tesouro terão seduzido os portugueses, facilitando os reembolsos antecipados ao FMI.

As famílias portuguesas já estiveram entre as que menos investiam em dívida do Estado. Mas em cinco anos o valor triplicou, de pouco mais de 11 mil milhões (em 2013) para 34,5 mil milhões.





Os dados são avançados pelo Diário de Notícias, que explica que cerca de 14% da dívida directa do Estado estava no final de Maio nas mãos das famílias. Em toda a Zona Euro, apenas em Malta os particulares têm um peso mais alto, segundo dados do Eurostat.



Esta evolução estará relacionada com os novos produtos lançados pelo Tesouro com taxas acima dos depósitos dos bancos, explica o jornal. Isto apesar da descida da remuneração oferecida pelos certificados do tesouro, que pagam uma taxa efectiva líquida de 1,38% para quem os detenha por sete anos, quando o juro era antes de 2,23% por cinco anos.



Em 2016 e 2017 os portugueses colocaram cerca de 13,3 mil milhões de euros em dívida pública, assegurando 25% das necessidades de financiamento do Estado, e facilitando os reembolsos antecipados ao FMI.