Preço das casas avança na UE no 1.º trimestre. Portugal tem 6.ª maior subida

O preço das casas aumentou, no primeiro semestre, 0,4% na Zona Euro e 0,8% na União Europeia (UE), face ao mesmo período de 2022, com Portugal a registar a sexta maior subida (8,7%), divulga o Eurostat esta quarta-feira.De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a subida homóloga dos preços das casas abrandou em ambas as zonas, após um aumento de 3,0% na Zona Euro e de 3,6% na UE, no quarto trimestre de 2022.Na variação em cadeia, o preço das casas recuou, entre janeiro e março, 0,9% na Zona Euro e 0,7% na UE.Na comparação homóloga, seis Estados-membros registaram recuos nos preços das casas: Suécia (-6,9%), Alemanha (-6,8%), Dinamarca (-6,2%), Finlândia (-5,1%), Luxemburgo (-1,5%) e Países Baixos (-0,1%).Nos restantes 21 países da UE, o indicador subiu, com destaque para a Croácia (14,0%), Lituânia (13,1%) e Bulgária (9,5%).Na comparação trimestral, os preços das casas baixaram em 11 Estados-membros, com destaque para o Luxemburgo (-4,1%), Alemanha (-3,1%) e Finlândia (-1,8%).As maiores subidas registaram-se na Dinamarca (2,5%), na Hungria (2,2%), na Croácia e em Chipre (2,0% cada).Em Portugal, o indicador avançou 8,7% na comparação homóloga -- a sexta maior entre os 27 -- e 1,3% face ao quarto trimestre de 2022.