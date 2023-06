E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor mediano da avaliação bancária em maio subiu 19 euros face a abril e registou um crescimento homólogo de 9,4% para 1.510 euros por metro quadrado (m2). Em abril, a subida face ao mesmo mês de 2022 tinha sido de 10%, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O número de avaliações bancárias mantém a tendência de desaceleração, com uma quebra homóloga de 29,6%.









O maior aumento face ao mês anterior verificou-se na Madeira (2,8%). Também em termos homólogos, a região autónoma lidera o pódio (18,3%).





Por outro lado, numa análise em cadeia, a Área Metropolitana de Lisboa regista o crescimento mais ligeiro (0,8%), enquanto em termos homólogos são os Açores quem ocupam esta posição (4,5%).





Por tipologia de casas, o valor mediano da avaliação concedida pelos bancos aos apartamentos registou uma subida homóloga de 10,5% para 1.689 euros por m2. Já o aumento da avaliação bancária das moradias foi mais ligeiro, em concreto um crescimento de 4,4%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 1 153 euros por m2.





Os valores mais elevados no caso dos apartamentos foram observados no Algarve (2.141 euros por m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2.010 euros por m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1.108 euros por m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (20,9%) e o Centro o menor (8,2%).





Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,3%, registando o Algarve a maior subida (3,6%) e uma única descida no Alentejo (-0,2%).





O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 26 euros, para 1.705 euros por m2, tendo os T3 subido 5 euros, para 1.494 euros por m2.





No seu conjunto, estas tipologias "representaram 79,3% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise", observa o INE.





Relativamente às moradias, Algarve (2 119 euros por m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (1.987 euros por m2) registaram os valores mais elevados, tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (920 euros por m2 e 986 euros por m2, respetivamente).





O Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (15,0%), "não se tendo registado reduções em nenhuma região".





Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,4%. A Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento (4%), ocorrendo uma única descida no Algarve (-0,1%).





O valor mediano das moradias T2 subiu 40 euros, para 1 094 euros por m2, tendo as T3 subido 13 euros, para 1 127 euros por m2 e as T4 descido 4 euros, para 1 267 euros por m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,7% das avaliações de moradias realizadas em maio.



