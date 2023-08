Preços da produção na Alemanha registam queda mais acentuada desde 2009

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de preços no produtor na Alemanha preços registou o primeiro recuo desde 2020, segundo os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Destatis.





A evolução dos preços no produtor dos produtos industriais foi de -6%, em termos homólogos, em julho. Ou seja, pela primeira vez houve um recuo, como não era visto desde novembro de 2020, tendo sido ainda a queda mais acentuada desde 2009.



Além disso, estes números superam as expectativas do grupo de analistas consultado pela Reuters, que apontava para uma queda de apenas 5,1%.









O gabinete alemão de estatística explica que esta evolução negativa se deve sobretudo a um "efeito base", já que em julho do ano passado o país ainda estava a assistir à escalada dos preços da produção, devido ao despoletar da guerra na Ucrânia.





Dentro do cabaz, a descida homóloga dos preços da energia foi a que mais contribuiu para este resultado, seguida da queda, nos mesmos termos de comparação, dos preços dos bens intermédios.





O Destatis acrescenta que a queda dos preços da energia se deve em especifico "à descida dos preços da eletricidade".





Os preços da energia tombaram 19,3 % em julho, face ao mesmo mês do ano passado. Numa análise em cadeia, a queda foi apenas de 2,5%.



Assim, excluindo os preços da energia, os preços de produção cresceram 2%, em termos homólogos, em julho.





Leia Também Inflação na Alemanha volta a abrandar em julho para 6,2%

O índice de preços do produtor alemão é um indicador avançado de inflação e que mede a evolução dos preços dos produtos produzidos e vendidos na Alemanha por vários setores. O índice já engloba os valores de encargos adicionais e impostos, menos o IVA.