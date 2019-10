Preços na Zona Euro crescem ao ritmo mais lento em três anos

O crescimento dos preços na Zona Euro desacelerou, em outubro, pelo segundo mês consecutivo, para o ritmo mais lento dos últimos três anos.

Segundo a primeira estimativa para a inflação de outubro, revelada esta quinta-feira pelo Eurostat, a taxa de inflação (IHPC) caiu de 0,8%, em setembro, para 0,7% em outubro, o nível mais baixo desde novembro de 2016.

Já a chamada inflação subjacente (inflação "core"), que exclui os preços mais voláteis da energia e alimentos não processados, foi de 1,2%, o mesmo valor observado em setembro.

Olhando para os principais componentes da inflação, os serviços terão registado a subida homóloga de preços mais expressiva (1,6%), a par da alimentação, álcool e tabaco (1,6%), seguidos pelos bens industriais não energéticos (0,3%). Já na energia, os preços terão caído 3,2%, depois da descida de 1,8% observada em setembro.

Entre os países para os quais existem dados disponíveis, Portugal é um dos três onde a variação do IHPC terá sido negativa em outubro, a par da Grécia e Chipre. Segundo revelou o INE esta quinta-feira, a variação do índice de preços no consumidor (IPC) em outubro foi nula, enquanto o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) – o valor de referência usado pelo Eurostat - terá descido 0,1%, em termos homólogos.