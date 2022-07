Preços na produção industrial na UE aumentam 36,4% em maio

O índice de preços na produção industrial aumentou 36,4% em maio face ao mesmo período do ano passado na União Europeia, revelou esta segunda-feira o Eurostat. Já na Zona Euro a subida foi de 36,3%. Quando comparado com o mês anterior, abril, o índice subiu 0,8% na União Europeia e 0,7% na Zona Euro.



Na Zona Euro, face a maio de 2021, os preços na produção industrial aumentaram 94,4% no setor da energia e 25% nos bens intermédios. Nos bens de consumo não-duradouros o aumento foi de 12,3%, enquanto nos bens duradouros atingiu os 9,1% e nos bens de capital os 7,5%. Sem contabilizar o setor da energia, o aumento dos preços na produção industrial foi de 16%. Na União Europeia, por sua vez, o maior aumento foi também nos preços da energia (92,9%).



Apesar de o índice de preços na produção industrial ter aumentado em todos os Estados-membros da UE, os maiores aumentos, face ao período homólogo do ano passado verificaram-se na Dinamarca (59,8%), Roménia (59,2%) e Estónia (53,1%).



Já quando comparado com abril de 2022, na Zona Euro, os preços aumentaram 1,7% nos bens intermédios e 1,3% nos bens de consumo não-duradouros. Já nos bens duradouros o aumento foi de 0,9% e de 0,6% nos bens de capital, enquanto no setor da energia houve uma descida de 0,2%.



No conjunto da União Europeia as maiores subidas no índice de preços na produção industrial foram na Finlândia (5,5%), Estónia (5,4%) e Lituânia (4,9%). A Irlanda (19,4%), Eslováquia (4,4%), Países Baixos (0,8%), Bulgária e França (com menos de 1%), por sua vez, foram os países onde foi registada a maior descida de preços.