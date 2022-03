Produção na construção avança mais de 4% na zona euro e UE em janeiro

Leia Também Preços na produção industrial sobem em janeiro mais de 30% na zona euro e na UE

A produção na construção aumentou 4,1% na zona euro e 4,8% na União Europeia (UE) em janeiro, em termos homólogos, e 3,9% em ambas, face a dezembro, divulga esta segunda-feira o Eurostat.De acordo com o gabinete estatístico europeu, as maiores subidas homólogas do indicador foram registadas ma Polónia (18,4%), Itália e Roménia (13,2% cada) e ainda na Alemanha (12,3%).As principais quebras na produção na construção face a janeiro de 2021, observaram-se na Bélgica (-14,4%), Eslováquia (-3,6%) e França (-2,6%).Na comparação com dezembro de 2021, a Polónia (19%), Alemanha (10,1%) e Roménia (8,3%) apresentaram os maiores avanços e, no outro extremo, a Hungria (-6,3%), a Bélgica e os Países Baixos (-1,3% em ambos) e ainda a Itália (-0,9%).Em Portugal, o indicador avançou 2% na variação homóloga e 0,1% na mensal.