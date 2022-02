Produção de azeite foi a melhor de sempre, mas a seca compromete a agricultura

As previsões agrícolas apontam para uma produção recorde de azeite no ano passado. Mas a seca severa e extrema que já afeta quase metade do território está a afetar a produção pecuária e de cereais.

Produção de azeite foi a melhor de sempre, mas a seca compromete a agricultura









