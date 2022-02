Há duas décadas que o país não ardia tanto no arranque do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 44 dias, o país já ardeu mais do que no mesmo período dos cinco anos anteriores. Os dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), obtidos pelo Jornal de Notícias, mostram que nos primeiros 44 dias de 2022, 1400 incêndios rurais percorreram 5.564 hectares.





Trata-se da maior área ardida, neste período, em 22 anos, sendo superior à soma dos cinco anos anteriores, o que está relacionado com a situação de seca. Viana do Castelo, Braga e Vila Real foram os distritos mais afetados.





No ano passado, com 213 ocorrências, a área ardida equivaleu a menos de metade.





No final de janeiro, todo o país estava em seca, com mais de metade do território em seca severa ou extrema.



O primeiro mês de 2022 foi o sexto mais seco desde 1931 e o valor da temperatura máxima foi o mais alto dos últimos 90 anos.