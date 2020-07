Produção industrial na Europa desilude na retoma face a abril. Portugal nos quatro piores

A produção industrial na Zona Euro derrapou mais de 20% em maio, comparado com o mesmo mês do ano anterior. Já face a abril, a recuperação é superior a 10%, mas fica, ainda assim, abaixo das expetativas.

"Em maio de 2020, quando os Estados membros começaram a aliviar as medidas de contenção da pandemia de covid-19, a produção industrial subiu em 12,4% na Zona Euro e em 11,4% na União Europeia, comparado com abril", lê-se no destaque publicado esta terça-feira, 14 de julho, no Eurostat.

Estes valores ficam abaixo da estimativa avançada pela Bloomberg, que apontava uma retoma expectável de 15% face ao mês anterior.

No que toca à evolução homóloga, a produção industrial desceu em 20,9% na Zona Euro e 20,5% na União Europeia.

Portugal com quarta maior queda homóloga

Quando colocado lado a lado com os pares europeus, Portugal mostra uma quebra acentuada da produção em termos homólogos, classificando como o quarto país em que o deslize foi maior.

À frente de Portugal ficam apenas a Roménia, que caiu 27,4%, a Hungria, ao descer 27,6% e, na pior posição, a Eslováquia, que derrapou 33,5%. Portugal ficou pelos -26,1%.