Produção na construção na Zona Euro acelera 3,9% em janeiro. Portugal com subida de 5,8%

A produção na construção aumentou em janeiro 3,9% na Zona Euro e 3,5% na União Europeia (UE), em relação a dezembro do ano passado, indicam as primeiras estimativas do Eurostat.Em termos homólogos, também foi registada uma melhoria de 0,9% na Zona Euro e 1,4% no conjunto dos 27 Estados-membros do bloco comunitário.De acordo com o serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas do indicador foram observadas na Eslovénia (26,7%), na Eslováquia (14,7%) e em Portugal (6,3%). Os maiores recuos foram na Bélgica (-4,7%), na Hungria (-3,6%) e na Finlândia (-2,7%).Face a dezembro de 2022, a Alemanha (12,6%), a Eslovénia(9,8%) e a Polónia (7%) apresentaram as maiores subidas, enquanto a Hungria (-5%), a Roménia (-4,3%) e a Bélgica (-1,5%) registaram as principais quebras. Portugal apresentou uma melhoria de 5,8%.